'Fake News é crime e quem produz e espalha deve ser tratado como criminoso', afirma Paulo Pimenta

247 - O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que o governo Lula será duro no combate à disseminação de notícias falsas e atuará pela responsabilização criminal dos autores. "Fake News é crime e quem produz e espalha deve ser tratado como criminoso", afirmou o ministro Pimenta.

Nesta sexta-feira (7), o Partido dos Trabalhadores (PT) ingressou com ação na Justiça de Brasília contra autores da notícia falsa que associa o partido e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Luiz Henrique de Lima, 25 anos, que matou quatro crianças e feriu outras quatro na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC).

Na ação, o PT afirma que as postagens nas redes sociais extrapolam a liberdade de expressão, "transmutando-se num abuso de direito contra toda a sociedade", por violar o direito de acesso à informação e também violar o direito à honra e imagem da legenda e do presidente Lula. "Na realidade, as postagens fomentam o ódio e violência política, desumanizando cidadãos que de alguma forma identificam-se ou apoiam o Requerente enquanto Partido Político, associando-os à assassinos de crianças", afirma o PT na ação.

A canalhice não tem limites. Serão identificados e responderão por mais esse crime !! https://t.co/TjgiC3u7A0 April 6, 2023

