"Feijão puro, feijão puro, feijão puro? Chega!": Lula viraliza nas redes com remix (vídeos)

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, viralizou nas redes sociais por causa de remix em que o ex-presidente alerta para o problema da fome no Brasil. "Se a gente come só feijão puro, e não come um taquinho de carne", afirmou Lula em um dos vídeos.

O 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado em junho, pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN) mostrou 33,1 milhões de brasileiros passando fome entre novembro de 2021 e abril de 2022.

De acordo com a pesquisa Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (23), mostrou o ex-presidente está perto de vencer no primeiro turno. Na pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (22), Lula aumentou as chances de ganhar a eleição no primeiro turno e continuou com mais de 15 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

