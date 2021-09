Felipe Neto diz que MBL "passou vergonha"

Apoie o 247

247 - O influenciador Felipe Neto usou a sua conta no Twitter para criticar o Movimento Brasil Livre (MBL) pela convocação, neste domingo (12), para um ato fracassado em todo o país, que só “fez todo mundo perder tempo brigando nas redes sociais ao invés de focar contra o genocida”.

Neto postou fotos do ato em Copacabana, no Rio, onde tinham mais pessoas passeando do que protestando no calçadão . “Passou imensa vergonha nessas manifestações vazias”, disse o influencer.

O influenciador comparou a vergonha alheia do MBL ao seu “talento” como jogador de xadrez. “Pelo amor de Deus MBL, desaparece, vcs são mais chacota q eu jogando xadrez imitando foca”.

Parabéns MBL...



Dividiu a oposição.



Fez todo mundo perder tempo brigando nas redes sociais ao invés de focar contra o genocida.



Passou imensa vergonha nessas manifestações vazias.



Pelo amor de Deus MBL, desaparece, vcs são mais chacota q eu jogando xadrez imitando foca. pic.twitter.com/BIMLAqwSJ8 — Felipe Neto (@felipeneto) September 12, 2021

