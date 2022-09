Fernando Horta diz que imprensa brasileira é responsável pela agressão a Vera Magalhães

Apoie o 247

247 - O historiador Fernando Horta comentou pelo Twitter nesta quarta-feira (14) o episódio de agressão verbal e de assédio cometido pelo deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) contra a jornalista Vera Magalhães na noite de terça-feira (14).

Para Horta, a própria imprensa brasileira, da qual Vera faz parte, é responsável pela atitude do parlamentar. O motivo, segundo Horta, é que grande parcela dos jornalistas da mídia corporativa de aliaram ao capital financeiro para derrubar o governo legítimo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

>>> Diretor da TV Cultura toma celular de Douglas Garcia e o atira longe

O episódio da noite de terça-feira é, para ele, consequência. "Sabe o que eu acho que é 'inadmissível numa democracia'? É uma imprensa marrom que se alia ao poder financeiro para derrubar governos legítimos via golpe parlamentar. Ou os jornalistas acharam que iam passar ilesos pela destruição das instituições que ajudaram a fazer em 2016? E ainda hoje 90% desses jornalistas defendem o 'doisladismo' da tese da 'polarizassaum'... A água batendo na bunda e eles esquecem que foi que furou o barco".

"Fico imaginando como o país seria diferente com esse monte de jornalista 'indignados' e 'indignadas' hoje se eles tivessem a mesma verve para denunciar a misoginia e a perversidade do golpe parlamentar de 2016. Já pensou uma Vera Magalhães e uma Natuza Nery indignadas lá atrás?", completou.

Horta ainda saiu em defesa do diretor de Jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, que interrompeu a agressão do deputado, tomando seu celular e arremessando-o para longe. "O celular era a arma do deputado no momento em que ele estava agredindo a jornalista. O outro jornalista [Serva] agiu na 'legítima defesa de terceiros'. Precisamos criminalizar esse uso abusivo do celular para configurar um assédio digital por meio de gravação".

