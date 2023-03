Fred Nicácio diz estar 'no limite' na Casa do Reencontro do BBB 23: "não vou me sacrificar mais"

Médico desabafou com a sister Tina Calmaba: "eu não consigo doar mais do que já doei a minha vida inteira para a militância. Preciso de um tempo para me curar" edit

247 - Fred Nicácio afirmou estar "no limite" durante conversa com a sister Tina Calamba na Casa do Reencontro do BBB 23. A dupla falava sobre Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, quando o médico - que denunciou ter sofrido racismo religioso durante o reality show - começou a desabafar, informa o portal Splash Uol.

"Eu vou lutar até onde a minha saúde mental permitir e até onde meu corpo entender que eu ainda tenho força. Eu não vou me sacrificar mais. Isso aqui é o meu limite. Eu não passo isso aqui nunca mais. Nunca é muito tempo, mas hoje eu não tenho disposição nem forças pra poder ultrapassar o que nós já estamos vivendo e podermos continuar vivendo lá dentro ou lá fora", disse Fred.

O médico, que é ativista pelos direitos da população negra, confessou que precisa de um tempo para se curar: "estou no limite da minha missão. Eu não consigo doar mais do que já doei a minha vida inteira para a militância. Preciso de um tempo para me curar. Preciso de acolhimento, respirar, preciso entender, pra depois voltar. Porque isso enlouquece a gente".

