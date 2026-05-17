Gleisi critica editorial da Folha sobre subsídio à gasolina e defende medida do governo Lula

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann reagiu duramente a um editorial da Folha de S.Paulo que criticou a medida provisória do governo federal destinada a subsidiar os preços da gasolina. Em publicação feita na rede social X, Gleisi acusou o jornal de ignorar os impactos sociais e econômicos de uma eventual retirada do benefício aos combustíveis.

A declaração foi publicada na plataforma X e repercutiu após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva editar uma MP para conter a alta nos preços da gasolina diante das tensões internacionais envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. A medida prevê subvenção para reduzir o impacto da alta do petróleo no mercado interno.

Na postagem, Gleisi questionou a posição defendida pelo jornal paulista e associou a crítica editorial ao que classificou como alinhamento exclusivo aos interesses do mercado financeiro. “A MP da subvenção aos preços da gasolina mal entrou em vigor e o editorial da Folha de hoje já está dizendo que ela tem de acabar logo. O que eles querem? Explosão dos preços e inflação? Racionamento e recessão? Que o povo brasileiro carregue o custo do ataque dos EUA e Israel ao Irã?”, escreveu a ex-ministra de Relações Institucionais do governo Lula.

Gleisi também afirmou que setores econômicos e parte da imprensa demonstrariam resistência a políticas voltadas à proteção social e à manutenção do consumo popular. “Essa gente que só tem olhos para o mercado tem mesmo muita dificuldade de tolerar um governo, como o do Lula, que pensa primeiro no povo e no país”, declarou.

No mesmo post, Gleisi também rebateu críticas da oposição ao desempenho econômico do atual governo e voltou a associar a gestão anterior aos problemas enfrentados pela economia brasileira. “Bolsonaristas previram recessão, inflação sem controle e alta do desemprego. Governo Lula com competência recupera desastres da política fracassada de Paulo Guedes”, afirmou.

A manifestação ocorre em meio ao debate sobre os efeitos fiscais da subvenção aos combustíveis. Segundo estimativas do governo federal, o impacto da medida pode variar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,2 bilhão por mês, dependendo do valor do subsídio aplicado à gasolina.

A equipe econômica argumenta que a iniciativa busca evitar um repasse imediato da escalada internacional do petróleo ao consumidor brasileiro, reduzindo pressões inflacionárias e minimizando impactos sobre transporte, alimentos e cadeia produtiva.