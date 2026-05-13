Gleisi cita escândalos do Master e vê situação cada vez mais difícil para a família Bolsonaro

247 - Pré-candidata ao Senado, Gleisi Hoffmann afirmou nesta quarta-feira (13) que a família Bolsonaro enfrenta dificuldade crescente para se afastar do caso Banco Master. A ex-ministra criticou a articulação atribuída a Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, banqueiro ligado ao Banco Master, para destinar cifras milionárias à produção de um filme sobre Jair Bolsonaro.

Em vídeo, a pré-candidata também mencionou linhas de investigação que colocam o banco no centro de controvérsias políticas envolvendo o bolsonarismo. “Está difícil dos Bolsonaro se livrarem do caso do Banco Master”, disse.

Na gravação, Gleisi citou a doação de R$ 3 milhões feita por Fabiano Zettel à campanha de Jair Bolsonaro em 2022, a negociação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre o ex-presidente e apurações da Polícia Federal que envolvem o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Na sequência, a pré-candidata ao Senado mencionou a chamada “emenda Master”, em referência às investigações que envolvem Ciro Nogueira, senador que chegou a ser cogitado como vice de Flávio Bolsonaro.

PF apura possíveis pagamentos a Ciro Nogueira

A Polícia Federal encontrou elementos que indicam que Ciro Nogueira teria recebido pagamentos de Daniel Vorcaro. A apuração também analisa possíveis benefícios ligados ao senador, como viagens internacionais, hospedagens, deslocamentos em aeronaves privadas e uso de imóveis de luxo.

Os dados aparecem em representação enviada pela PF ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a quinta fase da Operação Compliance Zero.

Os investigadores também apuram se Ciro Nogueira usou o mandato parlamentar para atender interesses ligados ao Banco Master. Nesse eixo, a PF examina propostas legislativas apresentadas pelo senador que poderiam favorecer diretamente a instituição financeira comandada por Vorcaro.

Emenda previa elevar garantia do FGC

Um dos pontos centrais da investigação envolve a emenda nº 11, apresentada por Ciro Nogueira em agosto de 2024 à PEC nº 65/2023. O texto previa ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante.

A proposta entrou na mira da Polícia Federal porque poderia beneficiar o Banco Master. A investigação busca esclarecer se houve relação entre a atuação parlamentar de Ciro e interesses da instituição financeira.

A menção de Gleisi ao tema reforça a pressão política sobre o entorno bolsonarista. O caso une suspeitas sobre repasses, articulações no Congresso e eventual favorecimento a uma instituição financeira privada.

Flávio e Vorcaro entram no centro da crise

A crítica de Gleisi também mirou a negociação atribuída a Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. O episódio ampliou a repercussão do caso Banco Master porque envolve cifras milionárias e um projeto audiovisual ligado diretamente à imagem política do ex-presidente.

A pré-candidata tratou a negociação como mais um elemento de desgaste para a família Bolsonaro. A fala conecta diferentes frentes de apuração e controvérsia: a doação de R$ 3 milhões feita em 2022, as suspeitas sobre Ciro Nogueira e a articulação de Flávio com o banqueiro.

A Operação Compliance Zero segue no centro das investigações sobre o Banco Master. A apuração aumenta a pressão sobre figuras ligadas ao Congresso e ao bolsonarismo, enquanto novas revelações mantêm Daniel Vorcaro e a instituição financeira no centro do debate político.