‘Queremos a CPI do Bolsomaster já’, diz Uczai após revelação de diálogos entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado federal Pedro Uczai, reagiu nesta quarta-feira (13) à reportagem do Intercept Brasil que revelou negociações entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, produção biográfica sobre Jair Bolsonaro. Ao comentar o caso, o parlamentar afirmou que “o ‘patriotismo’ sempre teve preço, e o do clã Bolsonaro é salgadíssimo”.

Na publicação, Uczai citou as informações divulgadas pela reportagem sobre as tratativas envolvendo Flávio Bolsonaro e o proprietário do Banco Master. “O Portal The Intercept Brasil acaba de revelar que Flávio Bolsonaro negociou R$ 134 MILHÕES com o banqueiro Daniel Vorcaro (que está preso) para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro”, escreveu o deputado.

Mensagens reveladas

O parlamentar também repercutiu o conteúdo das conversas atribuídas a Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Segundo Uczai, as mensagens demonstrariam uma relação de proximidade entre os dois.

“As conversas por aplicativo de WhatsApp entre Flávio e Vorcaro revelam um grau de intimidade assustador”, declarou o deputado, antes de reproduzir uma das mensagens atribuídas ao senador: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”.

Após mencionar o conteúdo das mensagens, o líder petista defendeu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso. “QUEREMOS A CPI DO BOLSOMASTER JÁ!!”, publicou.

Negociação envolvia US$ 24 milhões

De acordo com a reportagem do Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro teria negociado diretamente com Daniel Vorcaro o financiamento de 24 milhões de dólares — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época — para a produção internacional do longa-metragem “Dark Horse”.

O veículo afirma ter obtido mensagens, documentos, áudios e comprovantes bancários relacionados às negociações. Segundo a apuração, ao menos 10,6 milhões de dólares, equivalentes a aproximadamente R$ 61 milhões no período das transferências, teriam sido enviados entre fevereiro e maio de 2025 ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos.

Ainda conforme a reportagem, o fundo teria ligação com aliados do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. O texto também menciona a participação do deputado federal Mario Frias, do empresário Thiago Miranda e de Fabiano Zettel.

Áudio menciona risco de “calote”

Em um dos áudios obtidos pelo Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro teria alertado Daniel Vorcaro sobre o risco de paralisação da produção caso os pagamentos pendentes não fossem concluídos.

Segundo a reportagem, o senador citou o ator Jim Caviezel, escalado para interpretar Jair Bolsonaro no filme, e o diretor Cyrus Nowrasteh.

“Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano e mundial. Pô, ia ser muito ruim”, teria afirmado Flávio Bolsonaro, de acordo com o conteúdo divulgado pela reportagem.