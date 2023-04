Global Times destaca "tour" de Lula pela China "em busca de cooperação bilateral mais próxima"

Apoie o 247

247 - O jornal chinês Global Times destaca em sua capa na manhã (horário de Brasília) desta quinta-feira (13) o "tour" do presidente Lula (PT) pela China. A reportagem diz que a "tão esperada" visita do mandatário brasileiro ao país asiático poderá "impulsionar a cooperação bilateral em uma ampla gama de áreas, incluindo o uso de moedas locais em acordos comerciais e a Iniciativa do Cinturão e Rota proposta pela China".

O presidente Lula, segundo o periódico, não trata a viagem apenas como uma agenda "tradicional" de cooperação econômica e comercial, "mas também de colaboração em novas tecnologias emergentes e a economia digital". O brasileiro já visitou a fábrica da gigante tecnológica Huawei e se reuniu com o CEO da BYD (Build Your Dreams), Wang Chuanfu, uma das maiores fabricantes mundiais de veículos elétricos.

Ouvido pelo Global Times, o vice-diretor do Centro de Pesquisa da América Latina da Universidade de Pequim, Dong Jingsheng, diz que o início da viagem de Lula à China por Xangai sinaliza qual é o principal foco de sua visita ao país. "Como Xangai é um centro econômico da China, a primeira parada de Lula na cidade mostra que o Brasil dá maior prioridade ao aprimoramento da cooperação econômica e comercial".

“Com o rápido desenvolvimento de novos motores econômicos como 5G e inteligência artificial nos últimos anos, não é mais suficiente contar apenas com a complementaridade econômica e comercial para atender às necessidades de ambos os lados. É por isso que o conceito de 'além da complementaridade' está sendo proposto, o que significa que, além dos laços econômicos e comerciais, os dois lados podem promover ainda mais outras áreas emergentes, como ciência e tecnologia, bem como cooperação financeira", complementou.

"Analistas" consultados pelo periódico chinês afirmam que a cooperação China-Brasil no campo tecnológico "ajudará a impulsionar o desenvolvimento da economia digital do Brasil e torná-la um novo motor de crescimento econômico para o país da América Latina".

