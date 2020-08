Globo recorre na Justiça contra transmissão de jogos pela Turner

A exibição por outras emissoras é garantida por uma medida provisória (MP) de Jair Bolsonaro. A Turner, que é dona do Esporte Interativo, decidiu transmitir partidas dos clubes que assinaram contrato de exclusividade com o Grupo Globo edit

247 - A Rede Globo irá recorrer na Justiça quanto aos direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão 2020 para impedir que a Turner exiba jogos do campeonato envolvendo clubes que tenham contrato de exclusividade com a emissora. A exibição por outras emissoras é garantida por uma medida provisória (MP) de Jair Bolsonaro, que anunciou-a após reunião com a direção do Flamengo.

A Turner, que é dona do Esporte Interativo, decidiu transmitir partidas dos clubes que assinaram contrato de exclusividade com o Grupo Globo, uma vez que, com a MP, é apenas o time mandante que vende os direitos de imagem dos jogos, e não mais os dois clubes envolvidos.

Há alguns meses, o Flamengo interrompeu o histórico monopólio da Rede Globo de Televisão sobre as transmissões de futebol no Brasil e transmitiu sua partida contra o Boa Vista pelo Youtube. A tentativa da Globo de impedir a transmissão fracassou e o clube carioca agora figura como pioneiro no novo paradigma no futebol brasileiro.

Leia na íntegra a nota divulgada pela Globo:

"A Globo recorreu à justiça para impedir que a Turner exiba partidas de clubes da série A do Brasileirão cujos direitos pertencem à Globo, pois foram negociados há vários anos, com exclusividade, por aqueles clubes com a empresa. O entendimento da Globo é que a Medida Provisória 984 não pode retroagir para alterar situações estabelecidas em contratos celebrados antes de sua edição, pois são negócios jurídicos perfeitos, protegidos pela Constituição Federal. A posição da Globo já recebeu declarações de apoio de clubes como Corinthians, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Goiás e Sport, que foram anexadas à ação. Da mesma forma, como já explicitado em notificação anterior, a Globo respeitará os contratos firmados por terceiros e não exibirá jogos na TV por assinatura em que os clubes que assinaram com a Turner sejam visitantes, ainda que os mandantes tenham cedido seus direitos à Globo para a mesma plataforma. Como parceira e incentivadora do futebol brasileiro há muitas décadas, a Globo acredita que o futebol só será capaz de vencer seus desafios com planejamento e segurança jurídica para aqueles que investem altas quantias nesse negócio tão importante para o Brasil e para os brasileiros."

