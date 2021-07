Google remove canal bolsonarista Terça Livre do Youtube

247 - O Google removeu, nesta quinta-feira, 15, o canal bolsonarista Terça Livre do Youtube após decisão da Justiça favorável à companhia, que já havia suspendido o canal em fevereiro, mas foi obrigado a mantê-lo por liminar apresentada pelo seu fundador, Allan dos Santos.

Allan é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito dos “atos antidemocráticos”.

A juíza Ana Carolina de Almeida, da 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, julgou improcedente a reativação do canal, o que deu direito de remoção à pela companhia.

"Com a perda dos efeitos da decisão liminar que estava em vigor, os canais serão removidos novamente, de acordo com os termos de serviço e as diretrizes de comunidade do YouTube", afirmou a empresa à Folha de S. Paulo.

“Os advogados do Terça Livre vão recorrer da decisão, porém, o YouTube pode remover as contas a qualquer momento”, diz o site bolsonarista que tem mais de 1,23 milhão de inscritos na plataforma de vídeo.

Segundo o Youtube, o canal violou as regras da plataforma ao publicar um vídeo sugerindo fraude nas eleições presidenciais dos Estados Unidos após a derrota do republicano Donald Trump no fim do ano passado.

