Homem exibe nádegas ao vivo em telejornal da Globo e constrange repórter

247 - Durante a transmissão ao vivo do MGTV 2ª edição na segunda-feira (1º), a jornalista Paula Alves, da Inter TV - afiliada da Globo em Minas Gerais - foi pega de surpresa por um incidente inesperado. Enquanto fornecia informações sobre o tráfego nas estradas de Montes Claros após o feriado do Dia do Trabalho, um grupo de adolescentes passou pelas câmeras, e um dos rapazes abaixou as calças para expor suas nádegas.

Homem mostra o bumbum durante o MGTV, na Inter TV, a Globo em Minas: pic.twitter.com/qT60uaMfAu May 2, 2023





De acordo com o portal Notícias da TV, Paula Alves, que apresentava o telejornal para a região Norte de Minas Gerais, continuou a relatar a situação das estradas apesar do comportamento inadequado dos jovens. Ela observou que ainda havia tráfego intenso às 19h07 devido às pessoas que retornavam de viagens após o feriado prolongado.

