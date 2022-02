Igor começa o PodPah com alfinetada após polêmica envolvendo Monark, do Flow (vídeo)

Conhecido como Igão, Igor Cavalari, do podcast PodPah, ironizou a polêmica envolvendo o apresentador Monark, do Flow Podcast, por causa falas acerca do nazismo edit

247 - O apresentador Igor Cavalari, do podcast PodPah, ironizou a polêmica envolvendo o apresentador Monark, do Flow Podcast, que gerou polêmica ao defendeu leis para a permissão de organizações nazistas em partido políticos.

"Que dia...", disse. "Terça-feira linda", afirmou Cavalari, conhecido como Igão.

A Flow Podcast perdeu patrocinadores e contratos após declarações de Monark, em entrevista com os deputados Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB).

O Igão começou o Podpah de hoje dando uma sutil alfinetada no Flow após o nazismo proferido pelo Monark ontem#CurtiNoPodpah pic.twitter.com/MoOGCfjc11 — 奥利维拉 ˢᶠᶜ 🇨🇳 (@yuriolisfc) February 8, 2022

Rompimento com o Flow Podcast

O PodPah e o Flow Podcast trabalhavam juntos, mas romperam, pois, de acordo com Igão, o seu trabalho estava sendo desmerecido e gostaria de tirar uma parte da autonomia do PodPah.

- a gente se ofereceu a uma possível locação do estúdio deles, porém eles disseram que não precisava, e a única exigência feita por eles foi que a gente pagasse um diretor deles pra comandar o nosso programa e topamos numa boa CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE September 25, 2021

- pelo que vimos, o domínio do site foi comprado no dia 29/10, dia do nosso primeiro episódio ao vivo, um dia que a gente tava muito feliz pelos resultados.

Lembrando, isso nunca foi nos avisado, e nessa época a gnt não tinha sequer conversado sobre permanecer lá ou não — igão (@igorcavalari) September 25, 2021

queríamos dividir apenas os lucros... E tá tudo certo, isso nunca foi motivo de treta, pois eles têm direito de recusarem uma proposta, assim como nós.

Inclusive nenhum dos outros youtubers da reunião toparam a proposta deles. — igão (@igorcavalari) September 25, 2021

- no fim de dezembro saímos numa boa e sou muito grato por eles terem emprestado o estúdio por todo esse tempo, o Flow faz parte da nossa história, nos ajudaram no início do projeto, nunca vamos ignorar isso. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE September 25, 2021

Então o fator principal de já termos começado com um público bom foi a nossa trajetória pessoal na internet — igão (@igorcavalari) September 25, 2021

emprega nesses eventos... Além disso, já insinuaram que somos burros, falaram mal de integrantes da nossa equipe que não tem o poder pra se defender na frente das câmeras como eles... Falaram que nosso podcast é um laxante e faz vomitar. — igão (@igorcavalari) September 25, 2021

Entrevista histórica de Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma histórica entrevista ao PodPah, no dia 2 dezembro do ano passado, e na ocasião, ressaltou que, se por eleito, precisa fazer mais do que fez em seu governo anterior para tirar o Brasil da crise.

O petista também destacou a importância de as pessoas continuarem acreditando na política como a saída para o crescimento econômico e retomada dos direitos sociais. "Quanto mais politizado você for, mais porreta você será", disse Lula durante a conversa.

A entrevista bateu recorde de audiência e foi o assunto mais comentado do Twitter no mundo. Foram cerca de 300 mil pessoas assistindo à live do ex-presidente.

