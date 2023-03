Internautas apoiam a criação do Dia Nacional Marielle Franco

Uma usuária citou um dos últimos discursos feitos pela ex-vereadora do PSOL no Rio e que morreu assassinada pelo crime organizado edit

247 - Usuários do Twitter elogiaram a iniciativa anunciada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propor aos seus aliados a criação do Dia Nacional Marielle Franco, em 14 de março, data em que a ex-vereadora do PSOL na cidade do Rio de Janeiro foi assassinada pelo crime organizado, em 2018.

Uma internauta escreveu: "em um dos seus últimos discursos, Marielle Franco disse: 'Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas'".

Atiradores efetuaram os disparos em um lugar sem câmeras na região central do município do Rio e, antes do crime, havia perseguido o carro onde ela estava por cerca de três, quatro quilômetros.

Marielle era ativista de direitos humanos. Fazia denúncias contra violência policial nas favelas e também criticava a atuação de milícias.

Dois ex-policiais foram presos. Um deles, Ronnie Lessa, morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro (PL) no município do Rio. O outro detido foi Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos, que, segundo as investigações, dirigia o carro no momento do crime. Queiroz também chegou a aparecer em uma foto com Jair Bolsonaro, que teve o seu rosto cortado na imagem.

Estou emocionada!!! O governo Lula acaba de propor ao Congresso a criação do Dia Nacional Marielle Franco, 14 de Março. Será um dia de enfrentamento às violências de gênero e raciais na política. Será um dia em honra e memória à ela. 💜 — Monica Benicio (@monica_benicio) March 8, 2023

