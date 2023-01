Internautas pedem prisão e 'cadeia para Malafaia' vira um dos assuntos mais comentados nas redes (vídeo)

"Malafaia é a prova viva que satanás usou a igreja evangélica em 2018 para eleger Bolsonaro", disse um perfil no Twitter edit

247 - Internautas pediram a prisão do pastor-empresário Silas Malafaia, que defendeu bolsonaristas responsáveis por invasões ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto. Em vídeo que círculo nas redes sociais nessa segunda-feira (9), o religioso o atacou o ministro do STF Alexandre de Moraes, que ordenou a prisão dos apoiadores de Jair Bolsonaro.

"Malafaia é a prova viva que satanás usou a igreja evangélica em 2018 para eleger Bolsonaro", disse um perfil no Twitter.

Outra usuária escreveu: "é inadmissível esse verme ainda não está preso. Ele zomba dos poderes da república todos os dias".

Uma pessoa pediu a prisão do religioso e fez a seguinte postagem: "Silas Malafaia afirma que os vandalismos são apenas 'exageros', porque a paciência do povo tem limite e afirma que vai viajar".

Um internauta postou: "Malafaia é um 'evangélico' fascista que estava apoiando terroristas que invadiram o CN, STF e Palácio do Planalto além de Malafaia todos aqueles que mesmo que não fez quebra-quebra terão que ser punidos pois estavam lá juntos com os arruaceiros".

Um perfil disse que "esse bandido ficou meses incitando as práticas terroristas e golpistas".

Silas Malafaia afirma que os vandalismos são apenas "exageros", porque a paciência do povo tem limite e afirma que vai viajar. 💣⛓️ pic.twitter.com/BiITI1LUh3 — Guedinho e seus Fãs (@GuedinhoeFans) January 9, 2023

Malafaia é a prova viva que satanás usou a igreja evangélica em 2018 para eleger Bolsonaro.

MALAFAIA NA CADEIA! pic.twitter.com/XPDEaWuERB — EDSON FILHO (@EdsonFilho74) January 9, 2023

Malafaia é um "evangélico" fascista que estava apoiando terroristas que invadiram o CN, STF e Palácio do Planalto além de Malafaia todos aqueles que mesmo que não fez quebra-quebra terão que ser punidos pois estavam lá juntos com os arruaceiros. MALAFAIA NA CADEIA! SEM ANISTIA pic.twitter.com/nbag1EJb15 — Gilmar de Alcântara (@VoxGilmar) January 10, 2023

É inadmissível esse verme ainda não está preso. Ele zomba dos poderes da república todos os dias. MALAFAIA NA CADEIA @alexandre https://t.co/w4OBjdwa0V — LISTEN (@Listen_007) January 10, 2023

Esse bandido ficou meses incitando as práticas terroristas e golpistas. E agora que conseguiram destruir as sedes dos poderes da República, o fofinho quer fugir do país. Alô @FlavioDino, @alexandre, @ArthurLira_ @MPF_SP, @rodrigopacheco. Impunidade não !! MALAFAIA NA CADEIA. pic.twitter.com/wQlLnKm6WZ — Sergio (@SergioMarrques) January 9, 2023





