Internautas repercutem operação contra Carlos Jordy e massacram Daniel Silveira

247 - Internautas cobraram a prisão de Daniel Silveira (sem partido-RJ), que chegou a ser detido em 2021, condenado pelo Supremo Tribunal Federal no ano seguinte a oito anos de prisão e à perda do mandato na Câmara. Ele foi acusado de ameaça ao estado democrático de direito. Ele teve o perdão concedido por Jair Bolsonaro (PL). A Justiça Eleitoral manteve o ex-congressista inelegível e sem mandato.

Ao comentar sobre Daniel Silveira, perfis nas redes sociais repercutiram a Operação Lesa Pátria contra o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL). A ação da Polícia Federal (PF) mira pessoas envolvidas nas manifestações terroristas que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília (DF), onde apoiadores de Bolsonaro invadiram a Praça dos Três Poderes, em protesto contra a vitória do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mensagens obtidas pelos investigadores mostraram que Jordy teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro. O deputado manifestou pelas redes sociais sobre os mandados de busca e apreensão em seus endereços e classificou a ação da PF como autoritarismo.

General Heleno, Carlos Jordy, Carla Zambelli, André Fernandes, Nikolas Chupetinha e Ricardo Salles e Jair Bolsonaro, se a Polícia Federal organizar direitinho cabem tudo numa cela só da papuda com Daniel Silveira pic.twitter.com/QxOSBJrefP continua após o anúncio January 18, 2024

Heleno, Jordy, Zambeta, André Fernandes, Chupetinha Salles, Jair e familia, se a PF organizar direitinho cabem tudo numa cela só da papuda com Daniel Silveira pic.twitter.com/JvQTeRASxT continua após o anúncio January 18, 2024

Já estão enjaulados Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Gabriel Monteiro. Sem contar centenas de outros bolsonaristas golpistas. E ainda tem muito espaço na Papuda, para centenas. Que Carlos Jordy seja o próximo e o chefe da quadrilha, Bolsonaro, também não demore a ser enjaulado pic.twitter.com/sPcVR5fwst continua após o anúncio January 18, 2024

Vejam no final do vídeo o que Bolsonaro dizia sobre a Amazônia.



Cadeia nessa gente maluca: Bananinha, Malafaia e cia. Loucos pra fazer companhia ao Daniel Silveira.



GRANDE DIA pra Operação Lesa Pátria. CORRE CARLOS JORDY.

Perseguição é o que passamos!



GOVERNO LULA ❤️ pic.twitter.com/OSqYRPQP19 continua após o anúncio January 18, 2024

