Internet imortaliza em memes o "Patriota do caminhão", que vira símbolo do golpismo fracassado bolsonarista (vídeo)

ICL

247 - Internautas ironizaram nesta sexta-feira (4) o bolsonarista que ficou homem agarrado na parte dianteira de um caminhão em movimento no estado de Pernambuco.

"São imagens de nossos satélites. Detectaram que o nosso patriota brasileiro foi longe demais. Ele atravessou a borda da terra plana", disse o youtuber Felipe Neto.

"'De Carona Pra Casa' me destruiu hahahahahahaha", escreveu um internauta.

O caminhoneiro fez um sinal com a cabeça para o motorista parar. "Vou parar ali para você descer, você desce, beleza? Não quero confusão, velho, tô trabalhando. Saí da minha casa... tenho três filhos", afirmou o caminhoneiro ao portal G1.

Após a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 30 de outubro, bolsonaristas fizeram bloqueios nas estradas brasileiras em protesto contra a vitória do petista. O Judiciário determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares garantissem a circulação de carros.

A PRF informou nessa quinta-feira (3) que não há mais bloqueios nas rodovias brasileiras.

Edição urgente do BIP!



Conseguimos atualizações sobre o Patriota do Caminhão...



Compartilhe. pic.twitter.com/onDOnaKd13 November 4, 2022

"De Carona Pra Casa" me destruiu hahahahahahaha — José Passini (@ZePassini) November 4, 2022

Socorro, não aguento mais rir kkkkkk mas como parar? — Patrícia A (@patriciaabdo) November 4, 2022

