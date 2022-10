Janones grava vídeo irônico após decisão do TSE: “Bolsonaro não conhece Roberto Jefferson, nem nunca tirou foto com o mesmo”

Apoie o 247

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) publicou nesta segunda-feira (24) um vídeo de retratação, 'negando', em tom irônico, a ligação entre Jair Bolsonaro (PL) e Roberto Jefferson (PTB) .

De acordo com o deputado, a necessidade de gravar o vídeo veio após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a remoção de postagens de suas redes que associassem Bolsonaro ao presidente nacional do PTB .

"Tendo em vista a manifestação do presidente Bolsonaro, em processo judicial, onde o mesmo afirma que tem sofrido efeitos psicológicos negativos diante da minha atuação na campanha do presidente Lula (PT), eu venho através deste vídeo restabelecer de uma vez por todas a verdade e dizer que Roberto Jefferson jamais foi coordenador da campanha do candidato Jair Bolsonaro à reeleição. Informo, ainda, que o presidente Bolsonaro não conhece Roberto Jefferson e nem nunca tirou qualquer foto com o mesmo ", afirma Janones no vídeo.

"Roberto Jefferson não fez nenhuma homenagem a Bolsonaro durante um almoço na churrascaria Nativas em Brasília. Ele também não nomeou Eduardo Bolsonaro na liderança do PTB em Brasília, com o salário de R$ 9.800 por mês, quando Eduardo tinha apenas 18 anos e morava no Rio de Janeiro. E para finalizar eu quero dizer a vocês de uma vez por todas que Roberto Jefferson nunca esteve em viagens na comitiva presidencial como a viagem para Belém do Pará, por exemplo, transmitido há cerca de um ano pela TV Brasil", acrescentou o deputado federal, listando situações que de fato ocorreram.

"Então fica aqui restabelecida a verdade: não há qualquer conhecimento, qualquer elo de ligação entre Bolsonaro e Roberto Jefferson e, igualmente, não há qualquer atuação de Roberto Jefferson como coordenador da campanha de Bolsonaro", concluiu, em tom irônico.

