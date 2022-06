Joaquim de Carvalho: 'acabou a Era em que Moro ficava acima da lei'

"Tem que pagar por seus crimes", acrescentou o jornalista do 247 após a derrota de Sergio Moro no TRE-SP edit

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, do Brasil 247 e da TV 247, repercutiu nesta terça-feira (6) a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), após o órgão decidir que Sergio Moro não poderá disputar as eleições este ano pelo estado por fraude em domicílio eleitoral.

"E foi fraude mesmo. Acabou a era em que Moro era um cidadão acima da lei. Tem que pagar por seus crimes", escreveu o jornalista no Twitter.

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) e o diretório do Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo haviam entrado com um recurso, em maio, contra Sergio Moro.

O ex-juiz disse que, no dia 30 de março, morava em um flat no Itaim Bibi, zona sul da capital paulista, e, em consequência, estava apto a transferir seu domicílio eleitoral de Curitiba (PR) para São Paulo. O contrato dele com a empresa que administra o flat, mostrou que, embora o documento tenha sido assinado no dia 28 de março, a "data de início" do aluguel era o dia 1º de abril. Ou seja, no dia em que Moro afirmou ser morador no local, o apartamento não tinha sido ocupado.

Moro não conseguiu enganar o TRE de São Paulo e, com isso, não poderá disputar as eleições. O tribunal considerou fraude a transferência dele de domicílio eleitoral. E foi fraude mesmo. Acabou a era em que Moro era um cidadão acima da lei. Tem que pagar por seus crimes. June 7, 2022

