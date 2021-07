Jones Manoel vai processar Mario Frias: “não podemos perder a capacidade de indignação”

Alvo de racismo do secretário do governo Bolsonaro, Mario Frias, o professor e historiador diz que o que existe hoje no Brasil é “um esgoto fascista, e por consequência racista, que veio a público e quer lutar pelo 'direito' de ser racista na esfera pública” edit

247 - O professor e historiador Jones Manoel afirmou que irá processar o secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias, após ter sido alvo de um comentário racista de Frias no Twitter .

Ao comentar uma postagem de Jones de que já havia comprado fogos diante da notícia de que Jair Bolsonaro havia sido transferido de Brasília para São Paulo, o secretário escreveu: “Realmente eu não sei. Mas se eu soubesse diria que ele precisa de um bom banho”.

“Tenho uma reunião ainda hoje com advogados do partido que integro, o PCB [Partido Comunista Brasileiro] para traçar uma estratégia judicial. Prestaremos queixa e entraremos com um processo contra o secretário”, disse Jones em entrevista à página Splash, do UOL . “Não podemos perder a capacidade de indignação, mas não fiquei surpreso”, comentou o militante e youtuber comunista.

Depois da publicação racista de Mario Frias, o Twitter puniu o secretário, deletando sua postagem . E diversas pessoas foram às redes em solidariedade a Jones Manoel.

“O que chama a atenção é que no Brasil existe um discurso —que considero equivocado — de polarização. O que existe é um esgoto fascista, e por consequência racista, que veio a público e quer lutar pelo 'direito' de ser racista na esfera pública. O Mario Frias faz parte disso. Ele integra um governo racista”, disse ainda Jones Manoel na entrevista.

