Jornal Nacional muda o tom e dá amplo espaço para atos 'Fora Bolsonaro' pelo País

Telejornal da Globo mostrou manifestações em várias cidades do país, destacou o uso de máscaras, a violência da PM no Recife e ainda noticiou a prisão ilegal do dirigente do PT por colocar adesivo "Fora Bolsonaro Genocida" edit

247 - Após omitir as manifestações do sábado, 29 de maio, contra Jair Bolsonaro, tanto na televisão, quanto na sua edição impressa do domingo, 30, a Rede Globo deu amplo espaço para os atos 'Fora Bolsonaro' que ocorreram pelo País na edição do Jornal Nacional desta segunda-feira, 31.

Não posso omitir que a Globo reconsiderou, neste momento, no Jornal Nacional, sua cobertura tímida das manifestações de sábado contra Bolsonaro, o que causou tanto estranhamento e revolta em nós da mídia e manifestantes, apresentando a grande e real dimensão do evento. Fez bem. — Hildegard Angel (@hilde_angel) June 1, 2021

O Telejornal da Globo mostrou manifestações em várias cidades do país, destacou o uso de máscaras, a violência da PM no Recife e ainda noticiou a prisão ilegal do dirigente do PT por colocar adesivo "Fora Bolsonaro Genocida".

O Jornal Nacional ainda desmentiu o presidente Jair Bolsonaro, que falou sobre um suposto insucesso das manifestações realizadas contra ele em todo Brasi. Bolsonaro disse que “teve pouca gente nessa manifestação da esquerda”. Bonner retrucou que “na verdade, as manifestações não foram pequenas”, destacando que, em reportagem com cerca de 4 minutos, que 10 quarteirões da Avenida Paulista, em São Paulo, foram tomados por manifestantes.

