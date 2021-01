Jornal Nacional usa saída da Ford do Brasil para reforçar argumentos de Guedes

247 - Após a Ford anunciar o fechamento de suas fábricas no Brasil, o Jornal Nacional reforçou na noite desta segunda-feira (11) o discurso neoliberal do Ministério da Economia, de Paulo Guedes, a favor de reformas, "mais cortes" e pela redução do custo-Brasil, condições para que a empresa ficasse no País, de acordo com a linha da reportagem.

No Twitter, internautas criticaram o principal telejornal da Globo por "passar pano" para a destruição de empregos que esse modelo econômico provoca e por "bater palmas" para Guedes, trazendo a mesma opinião de diferentes "especialistas". Confira algumas repercussões:

O Jornal Nacional faz tudo pela narrativa, apenas citou que a Ford vai continuar sua produção na Argentina sem nenhuma análise, jogou toda a culpa em uma "decisão global" da empresa, a Globo passa pano e amortece a notícia pq tem muita culpa na destruição da economia do país. January 12, 2021





Embora nunca tenha ido com a lata do figura, aposto que se a Ford pulasse fora do Brasil quando o Mantega era ministro, teriam botado uma guilhotina em Brasília para executá-lo ao vivo no @jornalnacional, mas como é o Guedes, tchuchuco da mídia, vai pra conta da pandemia. — minduim ♞ (@JuniorGros) January 12, 2021





E na longa matéria do @jornalnacional sobre a saída da Ford do Brasil não foi sequer citado o fato de q vão se mudar pra Argentina e Uruguai. Afinal, se divulga a informação até o ponto q é do nosso interesse né? Vamos ignorar isso pra continuar dizendo q a Argentina ta em crise. — Leo Morato (@oleomorato) January 12, 2021





Jornal Nacional passando pano para a DESTRUIÇÃO de empregos e batendo palmas para Paulo Guedes..golpistas miseráveis. https://t.co/tYWLFubVkS January 12, 2021

Hoje, com o fim das operações da Ford e o fechamento de centenas de agências do Banco do Brasil, a crise econômica mostrou-se em sua forma mais cruel. O que pedem os economistas do JN? Mais "reformas" para baratear o "Custo Brasil" - leia-se, valor do trabalho. São uns cretinos! — Juliano Medeiros (@julianopsol50) January 12, 2021

Ford deixando o país, fechamento de agências do Banco do Brasil e o Jornal Nacional só consegue ouvir o mesmo tipo de opinião da boca de direrentes economistas neoliberais. — Maíra Kubík Mano (@mairakubik) January 12, 2021

Desde o golpe contra Dilma Rousseff, em 2016, passou a vigor no Brasil uma agenda neoliberal, baseada no corte de direitos trabalhistas e sociais, além de congelamento de investimentos. O argumento dos neoliberais é o de que é necessário reduzir custos para a geração de empregos. A medida, no entanto, não surtiu efeitos nos últimos anos.

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 14,6% no trimestre encerrado em setembro e atingiu um novo recorde, de acordo com dados da Pnad Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São mais de 14 milhões de desempregados.

Sobre a Ford, "a Associação dos Fabricantes, a Anfavea, disse que respeita e lamenta a decisão da Ford e que isso 'corrobora o que a entidade vem alertando há mais de um ano sobre a ociosidade local, global e a falta de medidas que reduzam o Custo Brasil'", informou a reportagem do JN,

"A Confederação Nacional da Indústria vai na mesma linha e diz que o fechamento da fábrica é um alerta para a necessidade de aprovar medidas que reduzam o Custo Brasil, entre elas a reforma tributária", acrescentou.

