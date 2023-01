Jovem Pan divulga mais uma fake news grotesca sobre Lula e é obrigada a se retratar com pedido de desculpas (vídeo)

Apoie o 247

247 - Com medo de perder a concessão pública em meio às investigações judiciais, nesta terça-feira (17), a Jovem Pan reconheceu o erro que cometeu ao ter divulgado fake news contra Luiz Inácio Lula da Silva. O canal havia divulgado na sua programação que o auxílio reclusão dado pelo Governo Federal havia aumentado, ultrapassando o valor do salário mínimo atual e, ainda, que o benefício é pago para a pessoa que está privada de liberdade. As informações são do portal Na Telinha.

>>> Alvo do MPF por fake news, Jovem Pan 'esconde' 1.516 vídeos de canais no YouTube

Durante o Jovem Pan News, o âncora Tiago Pavinatto, esclareceu que o auxílio é passado por familiares de acordo com a lei previdenciária e ainda corrigiu a informação que o benefício é pago no máximo a quantia do mínimo. O jornalista ainda informou que a pessoa responsável por escrever a matéria mentirosa divulgada na grade do canal foi desligada da Jovem Pan.

>>> Rodrigo Constantino e Zoe Martinez são oficialmente demitidos da Jovem Pan após afastamento

"A confusão entre o teto do salário de contribuição que estabelece o critério de limite para o recebimento do auxílio sempre no valor de um salário mínimo com inexistente teto de auxílio reclusão é inadmissível. O redator da pauta não mais integra a produção desta emissora e toda equipe foi advertida pela imprudência. Em nome do grupo jovem Pan, eu, Tiago Pavinatto, peço desculpas a nossa audiência e também aos nossos convidados de ontem", disse o âncora.





