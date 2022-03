Kim Kataguiri e Arthur do Val mostram a "nova política" do MBL, diz Bernardo Mello Franco

Em fevereiro, Kataguiri defendeu o nazismo. Agora, Arthur do Val, o "Mamãe Falei", ataca com frases sexistas as mulheres ucranianas edit

247 - Após as frases sexistas contra mulheres ucranianas proferidas pelo agora ex-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos, Arthur do Val, o "Mamãe Falei", o jornalista Bernardo Mello Franco, em artigo publicado nesta segunda-feira (7) no jornal O Globo, diz que esta é a cara da "nova política" defendida pelo MBL.

Ele lembra que em fevereiro, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), também com origem no MBL, defendeu o nazismo durante debate no Flow Podcast.

