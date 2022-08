Luciano Hang sofre quinta derrota contra Felipe Neto na Justiça e youtuber provoca: 'Chora'

Os desembargadores seguiram o parecer do relator Luiz Noronha Dantas, que entendeu não haver crime em postagem do influenciador digital edit

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Luciano Hang sofreu a quinta derrota consecutiva contra o youtuber Felipe Neto na Justiça nesta terça-feira (9), de acordo com o blog do Ancelmo Gois no jornal O Globo.

O episódio da vez foi um recurso negado pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para prosseguir com uma queixa-crime devido a um post nas redes sociais feito pelo youtuber. Na publicação, Felipe insinuava que o empresário havia falsificado o atestado de óbito da própria mãe em prol de uma narrativa a favor do 'kit Covid'.

Os desembargadores seguiram o parecer do relator Luiz Noronha Dantas, que entendeu não haver crime na postagem do youtuber. Somada às decisões da 1ª instância e dos recursos nas esferas cível e criminal, a decisão de hoje representa a quinta derrota de Hang.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Felipe Neto comemorou a decisão em seu Twitter: "Detalhe nessa QUINTA vitória na justiça contra o Luciano Hang. Quando saiu a decisão da quarta vitória, ele deu um piti chamando o juiz de ativista de esquerda, militante. Prometeu recorrer! Hoje, 3 desembargadores julgaram o recurso e concordaram com o juiz. CHORA, Luciano Hang."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.