Lula no Podpah teve audiência 36 vezes maior que live de Bolsonaro

247 - A entrevista histórica do ex-presidente Lula nesta quinta-feira (2) ao podcast Podpah, dos apresentadores Igão e Mítico, bateu recorde de audiência no programa da dupla.

"Ao todo, tivemos mais de 2.187.830 de acessos durante a live!", anunciou o perfil do Podpah no Twitter.

A entrevista, além de um sucesso estrondoso, superou - e muito - a audiência da transmissão ao vivo feita por Jair Bolsonaro no mesmo dia e horário.

A fala de Lula teve, até o momento, 36 vezes mais visualizações que a tradicional live do atual ocupante do Palácio do Planalto. Até o início desta sexta-feira (3), o podcast somava 3,2 milhões de visualizações no YouTube, enquanto a live de Bolsonaro só registrava 89 mil.

Era gritante também a diferença entre espectadores ao vivo. Enquanto a entrevista de Lula se aproximava dos 300 mil espectadores, a live de Bolsonaro ficava perto dos 10 mil. Já no Facebook, a audiência de Bolsonaro foi mais significativa: 192 mil pessoas o ouviam pela rede social. A entrevista do petista, porém, não foi transmitida na plataforma da Meta.

