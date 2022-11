Lula quer transformar a TV Brasil na BBC brasileira

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende fazer a Tv Brasil deixar o perfil de "emissora do governo" para se transformar numa espécie de BBC brasileira. O petista lembrou que nenhum governo conseguiu mudar o estilo da BBC, no Reino Unido. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (7) pela coluna NaTelinha.

O próximo governante avisou a interlocutores que o canal deixará de acompanhar inaugurações e atos do governo. Lula quer espaço para minorias, para documentários e investimentos em programas de games, voltados para jovens.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) comanda a TV Brasil e é responsável pelas rádios públicas brasileiras. Segundo o governo federal, o orçamento da EBC foi de R$ 520 milhões em 2021 e a tendência é que o número seja maior em 2022. De acordo com profissionais de imprensa ouvidos por Lula, o número é mais que suficiente para fazer a mudança pretendida.

Possíveis nomes

O jornalista esportivo Juca Kfouri é um dos cotados para comandar a EBC. Políticos próximos de Lula afirmaram que o jornalista não deve aceitar, caso o convite seja feito.

Outro nome é José Trajano, responsável por criar a ESPN Brasil nos anos 90 e transformá-la num modelo de gestão profissional.

O jornalista Leandro Demori, ex-Intercept e responsável pela Vaza Jato, foi lembrado.

Também foram citadas as jornalistas Cristina Serra, ex-Globo, e Helena Chagas, secretária de comunicação do governo de Dilma Rousseff.

Chefia da TV Brasil

O atual diretor presidente da EBC, é Glen Lopes Valente, que fica no cargo até março do próximo ano e foi nomeado por Jair Bolsonaro (PL).

O critério entre os concorrentes oficializados será quem apresentar um projeto de acordo com as recomendações da equipe do governo. Após a escolha do presidente da entidade, terá início a busca por um nome para a direção de conteúdo e programação do canal.

