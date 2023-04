"Lula tem que se comunicar direto com a população", diz Florestan Fernandes Júnior

Apoie o 247

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior, diretor de redação do Brasil 247, afirmou, no programa Bom Dia 247, que o presidente Lula (PT) precisa ter uma live semanal para se comunicar diretamente com a população e pautar a imprensa, como foi anunciado pelo ministro Paulo Pimenta (PT). "Excelente notícia", diz ele. Fernandes Júnior ressaltou que a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) precisa ser completamente reconstruída, a fim de garantir uma comunicação mais plural e democrática no país. Ele destacou que a imprensa não pode monopolizar a pauta política e que é fundamental que a população tenha acesso a informações de qualidade e imparciais.

Sobre os 100 primeiros dias do governo Lula, o jornalista afirmou que a volta dos programas sociais foi uma grande conquista e que isso não pode ser menosprezado. Ele ressaltou que essas políticas têm um impacto direto na vida das pessoas e que é fundamental que o governo invista em iniciativas que visem a redução da desigualdade social no país.

Para o jornalista, o Brasil está "renascendo das cinzas" e é fundamental que a população se mantenha engajada e atenta às transformações que estão acontecendo. Florestan também criticou a postura da imprensa em relação ao governo Lula, afirmando que é engraçado ver a mídia querendo ensinar o presidente a governar o país.

