Marília Mendonça publicou vídeo dentro do avião que caiu em MG

Metrópoles - Marília Mendonça estava no avião que caiu no interior de Minas Gerais nesta sexta-feira (5/11). A cantora fez uma publicação nas redes sociais, dentro da aeronave, momentos antes da decolagem para Caratinga.

No vídeo, ela aparece com seu violão e a mala, caminhando rumo ao avião. Ela exalta as “delícias” do estado, como a cachaça, o queijo canastra, o pão de queijo e o feijão tropeiro. Na sequência, aparece fazendo exercícios e comendo uma maçã.

