Mario Vitor Santos: 'o mundo precisa de Lula e essa é a razão do sucesso de sua viagem'

247 - O jornalista Mario Vitor Santos comentou na TV 247 o sucesso absoluto da viagem do ex-presidente Lula pela Europa , onde se reuniu com diversas lideranças políticas mundiais, entre elas Olaf Scholz , líder do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) que deve suceder a chanceler Angela Merkel, o presidente da França, Emmanuel Macron , e o presidente da Espanha, Pedro Sánchez .

Para Mario Vitor Santos, o sucesso da viagem de Lula se deve à necessidade atual do mundo de uma liderança como o petista, além de toda sua grandeza política. "O que está acontecendo é uma espécie de posicionamento do Lula e abertura para o Lula no mundo que vem de uma necessidade do mundo. O mundo precisa do Lula . Falta uma liderança como o Lula. O Lula é ao mesmo tempo prático, pragmático, realista e mítico, utópico. E o mundo precisa de alguém assim para conseguir superar as divergências. Na verdade, o mundo não precisa só do Lula, o mundo precisa do Brasil . Não é fácil a resposta que a Europa está dando ao Bolsonaro através do Lula. Não é simples, é de uma dimensão transformadora”.

O jornalista destacou ainda que mesmo diante da campanha eleitoral brasileira que se avizinha, os políticos europeus não fizeram questão de se manterem em uma posição de distanciamento daquele que deve concorrer como favorito ao Palácio do Planalto. “Antes se considerava que os governos deveriam ser neutros diante de campanhas eleitorais, mas a Europa não consegue ser neutra diante de Bolsonaro e nem diante de Lula. Mesmo no contexto de uma campanha eleitoral no Brasil, a Europa, em lugar de se conter, recuar e se abster de tomar uma posição, a Europa parece que está dizendo aos brasileiros: ‘é o Lula, é o Lula que nós queremos’”.

