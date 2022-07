'Mereço nota zero': Glenda Kozlowski pede desculpas após ser acusada de relativizar racismo em caso Piquet

Apoie o 247

247 - A apresentadora Glenda Kozlowski pediu desculpas publicamente, na TV e nas redes sociais, após ter sido acusada de relativizar racismo e 'passar pano' para o ex-piloto Nelson Piquet, que chamou Lewis Hamilton de 'neguinho' repetidas vezes durante uma entrevista.

Na transmissão da corrida deste domingo (3) da Fórmula 1 na Band, a apresentadora havia insinuado que a fala de Piquet poderia estar "fora de contexto". Além disso, também disse que "de um ano para cá, muita coisa muda", dado que o vídeo de Piquet havia sido gravado ainda em 2021.

Após a repercussão negativa de sua fala, Glenda se desculpou em seu Twitter: "Peço desculpas a todos pelas minhas palavras. Fui muito mal na escolha de cada uma delas. Toda minha indignação por mim mesma. Um beijo a todos. #perdão."

Após a publicação, um fã pediu para que a apresentadora fizesse uma retratação ao vivo na Band. Ela concordou e assim o fez. Quando a corrida foi encerrada, Glenda se manifestou na transmissão:

"Peço sinceras desculpas pelo meu erro. Nesses 30 anos de carreira eu sempre me posicionei muito contra todo tipo de violência, preconceito e, principalmente, racismo. Aliás, eu sou antirracista. Já me retratei nas minhas redes sociais, agradeço a todos pelas mensagens recebidas, muito obrigado. E, hoje, por aquelas palavras que usei, mereço uma nota zero. Mais uma vez, peço perdão", disse Glenda.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





