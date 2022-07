Glenda Kozlowski é acusada de relativizar racismo e “passar pano” para Nelson Piquet

Apoie o 247

247 - A apresentadora Glenda Kozlowski é um dos assuntos mais comentados no Twitter neste domingo, após ser acusada de “passar pano” para os comentários racistas de Nelson Piquet em seu programa na Band.

De acordo com ela, as falas de Piquet podem ter sido descontextualizadas na entrevista que ele concedeu no ano passado a um canal de esporte do Youtube.

No entanto, o vídeo em que Piquet critica Lewis Hamilton, é nítido que o bolsonaristas se refere ao piloto de forma pejorativa, inclusive insinuando atacando-o de forma homofóbica: “devia estar dando o c*”, disse.

Veja a repercussão:

É sério isso que a Glenda meteu essa de que racismo e homofobia precisam ter contexto?! Eu ñ tô acreditando no que meus ouvidos escutaram!!!!! RACISMO,HOMOFOBIA E QUALQUER TIPO DE PRECONCEITO SÃO INACEITÁVEIS INDEPENDENTE DO ANO E CONTEXTO!!!!!! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 3, 2022

Eu acabei de assistir a Glenda Kozlowski sugerir que a fala de Nelson Piquet pode ter sido tirada de contexto.



Confesso que não acreditei. — Pierre Andrade (@pierreandrade) July 3, 2022

Lamentável a Glenda tentando passar pano pro Piquet, agora, na transmissão da Fórmula 1.



“Será que foi esse o contexto?”, “de 1 ano pra cá a pessoa pode mudar”, “vamos falar de outro assunto”.



Nojento! — Thiago Bruno 🧮 (@thiagorab) July 3, 2022

A passada de pano que a Glenda Kozlowski e o Elia Júnior deram pra fala homofóbica do Nelson Piquet agora no Band Esporte Clube foi, no mínimo, vergonhosa. — João Conrado Kneipp (@joaoconrado) July 3, 2022





