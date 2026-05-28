Meta lança assinaturas para Instagram, Facebook e WhatsApp, com mais novidades, incluindo planos de IA

247 - A Meta lançou planos de assinatura para WhatsApp, Instagram e Facebook, com preços de US$ 2,99 por mês no WhatsApp Plus, cerca de R$ 15, e US$ 3,99 mensais no Instagram Plus e no Facebook Plus, cerca de R$ 20 cada, enquanto projeta investimentos de US$ 125 bilhões a US$ 145 bilhões em inteligência artificial e data centers. As informações são do TechCrunch.

A empresa anunciou na quarta-feira (27) versões pagas de seus principais aplicativos, com recursos adicionais como personalização de interface, estatísticas detalhadas sobre visualizações de stories e ferramentas extras para ampliar dados de engajamento. A Meta ainda não informou em quais países os novos planos ficarão disponíveis.

O WhatsApp Plus focará em personalização. A versão paga do aplicativo de mensagens oferecerá figurinhas premium, toques personalizados e temas para mudar a aparência da plataforma.

No Instagram Plus e no Facebook Plus, a Meta pretende oferecer recursos voltados à análise de desempenho e personalização. Os assinantes terão acesso a estatísticas mais completas sobre visualizações de stories, dados de engajamento, maior alcance de público e novas opções para ajustar o perfil.

A iniciativa marca mais um movimento da Meta para reduzir a dependência da publicidade. A companhia tenta ampliar fontes de receita em um momento de forte pressão de investidores por causa dos gastos elevados com inteligência artificial.

Meta One deve reunir assinaturas

A diretora de produtos da Meta, Naomi Gleit, apresentou a nova fase de assinaturas e afirmou que a empresa começará a liberar versões pagas com melhorias em recursos populares entre os usuários.

"Você poderá nos ver testando assinaturas sob o nome Meta One. Embora ainda estejamos em fase de testes e aprendizado, acreditamos que, eventualmente, o Meta One será o local centralizado que reunirá suas assinaturas em todos os nossos aplicativos", afirmou.

A executiva também disse que a empresa prepara novos planos voltados a empresas e criadores de conteúdo. A Meta ainda desenvolve produtos ligados à inteligência artificial, área que ocupa posição central na estratégia da companhia.

WhatsApp Plus mira personalização

A versão paga do WhatsApp deve mirar usuários que desejam uma experiência mais customizada dentro do aplicativo. A Meta pretende oferecer temas, pacotes de figurinhas premium e toques exclusivos.

O lançamento cria uma nova frente de monetização para um dos aplicativos de mensagens mais usados do mundo. Até agora, a empresa concentrava boa parte de sua receita em publicidade, principalmente no Facebook e no Instagram.

Com o WhatsApp Plus, a Meta testa a disposição dos usuários em pagar por recursos extras dentro de um serviço que, em sua versão principal, segue gratuito.

Instagram e Facebook terão mais dados

No Instagram e no Facebook, os planos Plus terão foco maior em métricas e alcance. A empresa quer oferecer aos assinantes informações mais detalhadas sobre visualizações de stories e engajamento no perfil.

Esses recursos podem atrair criadores de conteúdo, influenciadores e usuários que acompanham o desempenho de suas publicações de forma mais frequente. A Meta também promete opções adicionais de personalização de perfil.

A companhia ainda não detalhou como funcionará o maior alcance de público citado no anúncio. Também não informou se os planos pagos terão algum tipo de integração direta com ferramentas de anúncios.

Estratégia além da publicidade

Em 2023, a Meta lançou versões pagas e sem anúncios do Facebook e do Instagram na Europa. Naquele caso, a empresa buscou cumprir a legislação da União Europeia sobre proteção de dados.

A nova rodada de assinaturas amplia a estratégia para outros tipos de recursos pagos. A Meta passa a testar uma lógica mais próxima de serviços premium, com benefícios adicionais para quem assina.

A decisão também aparece em um momento de aumento dos custos com inteligência artificial. A empresa projeta investimentos entre US$ 125 bilhões e US$ 145 bilhões, especialmente em data centers e infraestrutura tecnológica.

Pressão por novas receitas

Os gastos bilionários com inteligência artificial colocaram a Meta sob cobrança de investidores. A companhia tenta mostrar que pode transformar seus aplicativos em novas fontes de receita recorrente, além dos anúncios.

A criação do Meta One pode funcionar como uma espécie de central de assinaturas dentro do ecossistema da empresa. A proposta tende a reunir planos pagos do WhatsApp, Instagram, Facebook e futuros produtos em uma estrutura única.

A Meta ainda mantém em aberto o calendário de expansão internacional dos novos planos. Por ora, os detalhes divulgados indicam que WhatsApp Plus, Instagram Plus e Facebook Plus representam uma aposta da companhia em personalização, dados de engajamento e monetização direta dos usuários.