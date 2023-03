Mexicana Dania Mendez deixa BBB 23 de surpresa e comove participantes

Apoie o 247

247 - A participante mexicana Dania Mendez foi surpreendentemente eliminada do Big Brother Brasil 23 nesta sexta-feira (17). Ela recebeu a notícia da produção do programa no início da tarde para se preparar para a sua saída. A decisão contrariou o cronograma inicial divulgado por Tadeu Schmidt, que previa a presença de Dania na dinâmica do Paredão no próximo domingo, de acordo com o portal Splash Uol.

Emocionada, a sister recebeu como presente o famoso roupão do líder e prometeu buscar o participante Antônio Cara de Sapato após sua saída, ele que foi expulso do BBB por importuná-la sexualmente . Durante a sua despedida, Dania fez um discurso e chorou de emoção: "Essa foi a melhor experiência da minha vida. Levo um pouquinho de todos. O coração de todos vocês vai comigo", afirmou.

>>> BBB 23: MC Guimê e Cara de Sapato são investigados por importunação sexual

A mexicana ainda recebeu um convite especial de Cezar Black para curtir o Carnaval no Brasil. Enquanto arrumava suas malas, ela também distribuiu presentes para as participantes Marvvila e Domitila como lembrança.

