Michelle recebe 67% de menções negativas, diz estudo

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu 67% de menções negativas nas redes sociais após divulgar um vídeo em que afirmou ter sido “maltratada, humilhada e desrespeitada” pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (25) pela Coluna do Estadão, com base em um levantamento da Brandwatch sobre a repercussão digital do episódio.

O parlamentar registrou 54% de menções positivas, 30% negativas e 16% neutras. Michelle, por sua vez, teve 16% de menções positivas, 17% neutras e 67% negativas.

A análise mostra que as críticas à ex-primeira-dama partiram principalmente de perfis ligados ao bolsonarismo. O levantamento aponta que a exposição pública do conflito familiar gerou reação contrária a Michelle em parte expressiva desse público.

Entre as publicações favoráveis a Flávio Bolsonaro, a Brandwatch identificou cinco linhas dominantes de discurso. Elas apareceram nas expressões “União da direita”, “Bolsonaro mandou, está mandado”, “Michelle está errada, foi manipulada” e “foco no inimigo: Lula”.

Os ataques dirigidos à ex-primeira-dama seguiram tom semelhante e se concentraram em frases como “Michelle não me representa”, “tentou eleger o Lula” e “desrespeita as ordens do próprio marido”.

A defesa de Michelle Bolsonaro apareceu em menor volume. Segundo a análise, esse apoio partiu sobretudo de mulheres evangélicas, que destacaram a imagem religiosa da ex-primeira-dama. Esse grupo usou mensagens segundo as quais Michelle seria uma “mulher de fé” e afirmou que “Deus sabe” o que faz.

Atrito veio à tona em vídeo

Michelle Bolsonaro afirmou na quarta-feira (24) que Flávio Bolsonaro a tratou de forma ríspida durante uma ligação. No vídeo, a ex-primeira-dama relatou que o enteado a desrespeitou e sugeriu que ela se afastasse das decisões partidárias.

“Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política”, afirmou Michelle.

Na mesma gravação, Michelle voltou a citar a fala atribuída a Flávio e classificou o episódio como “uma punhalada”.

“Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política”, relatou Michelle no vídeo, falando em “uma punhalada”.

O senador Flávio Bolsonaro pediu desculpas após a repercussão do vídeo e afirmou ter “respeito e reconhecimento” por Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama declarou nesta quinta-feira (25), depois de tornar público o desentendimento, que não tem “raiva de ninguém”.