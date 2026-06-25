Veja a cronologia da crise entre Michelle e filhos de Jair Bolsonaro

247 - A relação entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e os filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma série de desgastes que, nos últimos meses, deixaram os bastidores da política e se tornaram públicos. Conforme reportagem publicada pelo blog de Andreia Sadi, no g1, os conflitos envolvem principalmente divergências sobre estratégias eleitorais e alianças políticas para as eleições de 2026.

Os episódios ganharam ainda mais repercussão após Michelle divulgar vídeos nas redes sociais, nos quais relatou ter sido alvo de desentendimentos familiares. Em uma das gravações, ela afirmou que já perdoou um dos enteados, mas ressaltou que o distanciamento permanece.

Conflito com Flávio Bolsonaro teve início no Ceará

O primeiro grande atrito ocorreu durante as discussões sobre a estratégia eleitoral do PL no Ceará. Em novembro de 2025, Michelle criticou publicamente a aliança entre o partido e Ciro Gomes (PSDB), defendendo o apoio ao senador Eduardo Girão (Novo) para o governo estadual.

No dia seguinte às declarações, o senador Flávio Bolsonaro classificou a madrasta como "autoritária". Pouco depois, em 24 de dezembro de 2025, Michelle compartilhou um vídeo com uma mensagem sobre perseverança diante de "traições", publicação interpretada por aliados como um recado voltado ao ambiente interno da família.

Em 25 de dezembro, Jair Bolsonaro confirmou Flávio como o nome escolhido pela família para disputar a Presidência da República em 2026.

Apesar das divergências, o senador fez um gesto público de aproximação em 17 de janeiro de 2026, quando defendeu a união do campo conservador e afirmou que Michelle desempenhava um "papel importantíssimo" nesse grupo político.

Nos vídeos publicados recentemente, Michelle voltou ao tema e declarou que perdoou Flávio. Segundo ela, os dois seguem sem manter contato. Já o senador afirmou ter tentado restabelecer o diálogo por telefone, pediu desculpas e disse estar "de coração aberto" para uma conversa.

Divergência em Santa Catarina ampliou tensão com Carlos Bolsonaro

Outro episódio da crise ocorreu em Santa Catarina, onde surgiram divergências sobre a composição dos palanques estaduais.

Em fevereiro de 2026, o PL definiu Carlos Bolsonaro como pré-candidato ao Senado pelo estado. Dias depois, durante um evento, Michelle manifestou apoio público à deputada federal Caroline de Toni, referindo-se a ela como "nossa senadora".

As diferenças ficaram ainda mais evidentes em março, quando Michelle declarou em entrevista: "Já perdoei, mas não quero conviver", ao comentar sua relação com Carlos Bolsonaro.

No mês seguinte, ela compartilhou em suas redes sociais um vídeo do senador Espiridião Amin (PP-SC), adversário direto de Carlos na disputa pela vaga ao Senado, movimento interpretado como mais um sinal do distanciamento político entre ambos.

Publicação nas redes sociais marcou embate com Eduardo Bolsonaro

O terceiro episódio envolveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Em fevereiro de 2026, Eduardo criticou publicamente a ausência de apoio de Michelle à pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. No dia seguinte, a ex-primeira-dama publicou um vídeo preparando banana frita, conteúdo que aliados interpretaram como uma resposta indireta ao parlamentar, frequentemente chamado de "bananinha" por adversários políticos.