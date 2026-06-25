Irmão de Michelle Bolsonaro afirma que ela "falou pouco" sobre Flávio em vídeo

247 - O irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Eduardo Torres, saiu em defesa da irmã após a repercussão do vídeo em que ela relata ter sido humilhada e desrespeitada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em publicações nas redes sociais nesta quinta-feira (25), Eduardo afirmou que Michelle apenas decidiu se manifestar porque não suportava mais o que classificou como uma sucessão de injustiças.

As informações foram publicadas inicialmente pelo Metrópoles. Segundo o portal, Eduardo argumentou que a irmã permaneceu em silêncio durante muito tempo e que o relato divulgado representa apenas uma pequena parte do que ela teria enfrentado nos últimos anos.

De acordo com Eduardo Torres, Michelle não fez ataques pessoais, mas apenas descreveu situações que viveu. Em sua publicação, ele afirmou que a ex-primeira-dama sofreu diversos episódios de críticas e acusações, acrescentando que já precisou intervir em ocasiões envolvendo ataques direcionados à irmã.

Eduardo afirma que Michelle "falou pouco"

Ao defender Michelle, Eduardo escreveu que a ex-primeira-dama decidiu gravar o vídeo depois de suportar inúmeras situações consideradas injustas. Segundo ele, o conteúdo divulgado não representa toda a dimensão do que teria ocorrido.

"São críticas, cobranças, acusações, injúrias e injustiças. Michelle não suportou mais tamanha injustiça e resolveu fazer alguns esclarecimentos. Michelle apenas narra alguns fatos e isso não foi ataque, foi apenas a descrição de alguns momentos acontecidos. E eu sei que foi muito pouco diante de tudo o que tem acontecido, inclusive do que eu já presenciei e precisei intervir", escreveu.

Ainda segundo Eduardo, mesmo após a divulgação do vídeo, os ataques contra Michelle continuaram. Integrantes do Partido Liberal (PL) também manifestaram apoio público à ex-primeira-dama diante da repercussão do caso.

Irmão critica ataques e fala em "método"

Ao comentar as críticas recebidas por Michelle Bolsonaro, Eduardo classificou as investidas como "covardias" e afirmou acreditar que exista uma estratégia por trás das ofensivas.

"Gostaria muito que as covardias se encerrassem por aqui, mas infelizmente eu sei que os covardes não têm pudor e não irão parar. Tem método, mas não posso afirmar a todos", declarou.

Na mesma manifestação, Eduardo acrescentou que Michelle "de fato perdoou" os ataques sofridos ao longo dos últimos anos. No entanto, ressaltou que isso não significa que ela seja obrigada a manter convivência com pessoas que, segundo ele, desejam seu mal nos bastidores.

Vídeo de Michelle deu início à repercussão

O posicionamento de Eduardo ocorre um dia após Michelle Bolsonaro divulgar vídeos nas redes sociais afirmando que vem sendo alvo de ataques diários promovidos, segundo ela, por um grupo que atua a partir do exterior e espalha "maledicência". Nas publicações, a ex-primeira-dama também procurou esclarecer rumores envolvendo sua relação com o enteado, Flávio Bolsonaro.

Michelle afirmou que foi maltratada e humilhada durante uma conversa telefônica com Flávio, ocorrida em novembro de 2025. Segundo ela, o episódio representou uma "punhalada" e aconteceu após um discurso em que criticou a aliança do PL no Ceará com Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao governo estadual. A ex-primeira-dama declarou apoio à pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo).

Também nesta quinta-feira (25), Michelle voltou às redes sociais para afirmar que não sente "raiva de ninguém". Ela disse que os vídeos tinham como objetivo esclarecer uma situação que, segundo sua avaliação, estava sendo deturpada. Já Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência da República, pediu desculpas publicamente, negou ter tido a intenção de ofender a madrasta e afirmou que jamais quis magoá-la.