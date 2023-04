"Mídia brasileira teve postura repugnante na cobertura da viagem de Lula à China", diz José Reinaldo Carvalho

"Foi um festival de sabujice, de subserviência. E tudo isso mesclado com uma grande ignorância", afirmou o editor de Internacional do Brasil 247 edit

247 - O jornalista José Reinaldo Carvalho, editor de Internacional do Brasil 247, chamou de "repugnante" a cobertura da imprensa corporativa em relação à viagem do presidente Lula (PT) à China.

Para ele, a mídia brasileira se mostrou mais uma vez subserviente aos Estados Unidos ao atacar Lula por criticar a hegemonia do dólar e por supostamente desafiar os estadunidenses ao se reaproximar dos chineses. "É algo realmente repugnante a cobertura que foi dada. O tom foi esse, 'olha, cuidado para não desagradar os Estados Unidos; olha, está bem fazer elogios ao nosso principal parceiro comercial, faz parte da diplomacia e dos interesses nacionais, mas não precisava atacar o dólar, não precisava dizer que iria abandonar o dólar; para quê foi na Huawei, pôs aqueles óculos?'".

"Francamente, foi um festival de sabujice, de subserviência. E tudo isso mesclado com uma grande ignorância sobre as reais intenções e os reais gestos do governo brasileiro", finalizou Carvalho.

