Monark defende Léo Lins, demitido do SBT, e leva enxurrada de críticas

A emissora demitiu o comediante que fez uma piada de uma criança com hidrocefalia. Veja também as reações ao posicionamento de Monark edit

247 - Demitido do Flow Podcast em fevereiro deste ano após ao defender a legalização de um partido nazista no Brasil, o youtuber Bruno Aiub, o Monark, resolveu criticar, nesta segunda-feira (4), a decisão do SBT de não ter mais o humorista Léo Lins na emissora após o comediante fazer uma piada de uma criança com hidrocefalia.

"Leo lins demitido por fazer uma piada, estão criminalizando a profissão de humorista. Apenas coisas politicamente corretas podem ser ditas em voz alta, ja somos uma sociedade censurada, liberdade de expressão está morrendo, quando isso acontecer, matar as outras será fácil", escreveu Monark no Twitter

Internautas criticam a postagem de Monark. Confira algumas reações:



que mania de vcs acharem que humorista tem que ser intocavel só pq a profissão dos cara é fazer piada kkkkkkk — 🇯🇵 (@hartu33) July 4, 2022

é pedir muito respeitar uma CRIANÇA com HIDROCEFALIA? July 4, 2022

É inacreditável como vc consegue estar errado o tempo todo sobre tudo. Parece que é de propósito — MAZZA - Isso É Shangri-La dia 05/04 (@advdoflu_mazza) July 4, 2022



Mas sua própria lógica, Monark, é dizer que não precisa de lei regulando liberdade de expressão, que todo mundo pode dizer o que quiser e que a sociedade dará a resposta aos absurdos ditos. Não foi justamente isso o que aconteceu? — Vinicius Casagrande (@vinichiapetti10) July 4, 2022

O cara zoou quem tem problema de saúde e com toda certeza eu, vc é o próprio não sabe a barra que deve ser.

Depois fica chorando que o YouTube não permite que faça mais canal. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Deputado Federal do Tt🥲🥲 (@renato__8) July 4, 2022

Liberdade de expressão é machucar as pessoas vulneráveis? Pela amor de deus monark .vc nao aprende mesmo pqp — FILIPE FERREIRA (@FILIPEF58288896) July 4, 2022





