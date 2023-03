"Moro na cadeia" fica entre os assuntos mais comentados na internet após denúncias feitas por Tacla Duran

Depoimento de ex-advogado da Odebrecht complica ainda mais a situação de Sergio Moro,que já havia sofrido condenações no STF e no TRE-SP edit

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas pediram a prisão do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) após o advogado Rodrigo Tacla Duran denunciar ilegalidades do parlamentar e do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Nesta segunda-feira (27), a expressão "Moro na cadeia" chegou ao trending topic (tópico em tendência) no Twitter.

Em seu depoimento, Tacla Duran entregou um áudio a investigadores. Na gravação, o advogado Sergio Martins afirmou ter recebido a visita de Carlos Zucolotto Júnior e de Fábio Aguayo no estado de São Paulo. De acordo com Martins, Aguayo e Zucolotto sugeriram a contratação de um escritório de advocacia que seria de Moro, medida ilegal no exercício da magistratura.

O novo responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, o juiz Eduardo Appio, determinou que Duran seja incluído no programa de proteção a testemunhas do governo federal.

As declarações feitas pelo advogado complicaram ainda mais a situação de Moro. A partir de 2019, a parcialidade do ex-juiz na Lava Jato porque foram divulgadas na imprensa conversas do senador com membros do Judiciário paranaense quando ele julgava os processos da operação em primeira instância jurídica. Segundo os diálogos, Moro interferia na elaboração de denúncias feitas por promotores do Ministério Público Federal (MPF-PR).

Após tirar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva da eleição de 2018 ao determinar a prisão dele, Moro aceitou ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), mas deixou o governo alegando tentativa de interferência na Polícia Federal, subordinada à pasta.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a suspeição nos processos contra Lula. No ano seguinte, quando tentava candidatura ao Senado, Moro foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) por fraude em domicílio eleitoral e, como consequência, decidiu ser candidato pelo Paraná.

Vamos repetir mil vezes TACLA DURAN até a grande imprensa parar de esconder o assunto do depoimento dele. Alô @OGloboPolitica @Estadao @folha @GloboNews @CNNBrasil ! Vocês são cúmplices do juiz ladrao? MORO NA CADEIA pic.twitter.com/ZAwnuMFby8 — Joao Domenech (@joaodomenech) March 27, 2023

URGENTE: MORO NA CADEIA

Tacla Duran confirma em depoimento que sofreu tentativa de extorsão e denuncia contra Sergio Moro e Deltan Dallagnol segue para o STF.

É ARMAÇÃO ILIMITADA!

Luiz Inácio falou

Luiz Inácio avisou. pic.twitter.com/wcfv9LSDje — Paulo Guedes do Lula (@deppauloguedes) March 27, 2023

BOMBA!!!

Termina depoimento e Tacla Duran confirma que sofreu tentativa de extorsão e denuncia Moro e Dallagnol. Caso será enviado ao Ministro Lewandowski



MORO NA CADEIA pic.twitter.com/O0WSujTnfO — Janoninho (@_Janoninho) March 27, 2023

Quem quer ver o Lewandowski decretar a prisão preventiva do Sergio Moro baseano nos ÁUDIOS E FOTOS que Tacla Durán entregou, comenta aqui:



MORO NA CADEIA



Consigo 300 comentários com MORO NA CADEIA??? — Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) March 27, 2023

Sérgio moro na cadeia @ pic.twitter.com/ouRPycglFp — Aloísio Cardoso (@AlosioCardoso2) March 27, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.