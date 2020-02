Noblat critica insultos de Bial: só faltou chamar Petra Costa de "pirralha"

O jornalista Ricardo Noblat criticou a postura do apresentador Pedro Bial, que chamou a cineasta Petra Costa, cujo documentário foi indicado ao Oscar, de “uma menina querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho” edit

247 - O jornalista Ricardo Noblat criticou a postura do apresentador da Globo Pedro Bial, que chamou a cineasta Petra Costa de “uma menina querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho”.

“Só faltou Pedro Bial chamar Petra Costa de pirralha”, reagiu no Twitter. “Documentário é um ponto de vista do autor. Você pode concordar com o ponto de vista ou não”, defendeu o jornalista.

“O que está em julgamento é a qualidade do documentário, que foi escolhido para disputar o Oscar. Não é pouca coisa”, acrescentou.

Petra Costa concorre ao Oscar de melhor documentário com “Democracia em Vertigem”, que relata o processo de golpe de 2016.

Por conta de uma entrevista na TV PBS, dos EUA, Petra Costa passou a ser alvo de ataques bolsonaristas nas redes sociais nesta segunda-feira 3. Na entrevista, ela afirmou que Jair Bolsonaro incentiva a destruição da Amazônia, ameaça o público negro e LGBT e que o PT foi alvo de mentiras durante a campanha que elegeu o então candidato do PSL (veja um trecho abaixo).

