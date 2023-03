"O lavajatismo na Polícia Federal continua e ainda é forte", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - Repórter especial e documentarista do 247, o jornalista Joaquim de Carvalho disse neste domingo (26) que a Polícia Federal (PF) no Paraná ainda usa métodos questionáveis de investigação.

"O lavajatismo na Polícia Federal continua e ainda é forte. Outras autoridades têm medo de mexer com eles por conta dos métodos que usam", afirmou Carvalho no programa Bom Dia 247. "Tem que passar um 'pente fino' nas investigações", acrescentou.

O jornalista fez o comentário depois que a PF prendeu esta semana suspeitos de planejar o assassinato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e outras autoridades.

Na quinta-feira (23), Lula disse que o parlamentar fez uma "armação" para desestabilizar o governo. Juristas concordaram com o atual ocupante do Planalto.

A partir de 2019 começaram a ser divulgados na imprensa os diálogos entre Moro e integrantes do Judiciário paranaense. De acordo com as conversas, o parlamentar, que era juiz da Lava Jato, interferia na elaboração das denúncias feitas por promotores do Ministério Público Federal (MPF-PR).

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou suspeição de Moro nos processos contra Lula. Nesta terça, o petista comentou a sua prisão política em entrevista ao 247.

