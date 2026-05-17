“O vento virou a favor de Lula”, diz Kotscho sobre implosão da candidatura de Flávio Bolsonaro

247 - O jornalista Ricardo Kotscho avaliou que o cenário político passou a favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a se tornar mais desfavorável para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) diante do avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal. A análise foi publicada em coluna no portal UOL neste domingo (17).

Segundo a publicação original do UOL, as apurações da Polícia Federal têm provocado tensão crescente nos bastidores de Brasília após a apreensão de aparelhos celulares ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. O conteúdo extraído de um dos dispositivos teria ampliado a pressão política sobre o entorno da família Bolsonaro em meio ao período eleitoral.

De acordo com Kotscho, todas as informações reveladas até agora teriam sido obtidas a partir de um único celular apreendido pela PF quando Vorcaro tentava deixar o país, às vésperas de sua primeira prisão, em setembro. O colunista afirma ainda que, nesse mesmo período, Flávio Bolsonaro teria feito uma nova cobrança de recursos para o projeto chamado “Dark Horse”, expressão em inglês usada para designar um azarão político.

Investigação amplia tensão em Brasília

A coluna destaca que outros oito celulares apreendidos com Vorcaro ainda não teriam sido periciados pela Polícia Federal. A expectativa em torno do conteúdo dos aparelhos tem aumentado a apreensão no meio político e alimentado debates em programas de análise política nos canais de notícias.

Ricardo Kotscho afirma que o tema já domina discussões de campanha e mobiliza aliados e adversários políticos em Brasília. Segundo o jornalista, integrantes próximos de Flávio Bolsonaro teriam inicialmente cogitado a possibilidade de Michelle Bolsonaro substituir o senador em uma eventual chapa eleitoral.

A hipótese, porém, foi descartada pelo próprio Flávio após uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Segundo relato reproduzido na coluna, Flávio declarou que o pai pediu para que ele “continuar firme na campanha”.

Família Bolsonaro enfrenta desgaste político

Kotscho observa que Flávio Bolsonaro passou a atuar como principal porta-voz autorizado da família do ex-presidente. O colunista também afirma que a credibilidade política do senador vem sendo colocada em xeque diante da repercussão das investigações.

Outro ponto mencionado na análise envolve uma aparição pública recente de Flávio Bolsonaro usando uma camiseta com a frase: “Pix é do Bolsonaro, Master é do Lula”. Para Ricardo Kotscho, as duas afirmações seriam incorretas.

O jornalista ressalta que o sistema Pix foi criado pelo Banco Central durante o governo Michel Temer. Sobre o Banco Master, Kotscho argumenta que as investigações apontariam vínculos mais próximos com Flávio Bolsonaro do que com Lula, cujo nome, segundo ele, ainda não apareceu no conteúdo do celular apreendido.

PF apura destino de recursos ligados ao Banco Master

A coluna também informa que a Polícia Federal investiga se parte dos R$ 61 milhões já pagos pelo Banco Master a Flávio Bolsonaro — de um total de R$ 134 milhões — teria sido utilizada para financiar a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Segundo Ricardo Kotscho, os recursos teriam sido enviados para um fundo aberto por um advogado do ex-deputado em Dallas, no Texas, cidade onde Eduardo Bolsonaro reside atualmente. O parlamentar está fora do Brasil há mais de um ano.

A investigação em torno das movimentações financeiras e do conteúdo dos celulares apreendidos aumentou a pressão sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e passou a ocupar espaço central no debate político nacional às vésperas da campanha eleitoral.