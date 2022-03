Operadoras dizem que Telegram deve ser bloqueado até terça-feira

As quatro principais operadoras (Claro, Oi, Tim e Vivo) trabalham para efetivar o bloqueio do Telegram o quanto antes edit

247 - Operadoras de telefonia móvel do país devem bloquear o acesso de seus clientes ao Telegram em todo o país até a terça-feira (22), um dia antes do prazo máximo determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. As quatro principais operadoras (Claro, Oi, Tim e Vivo) trabalham para efetivar o bloqueio o quanto antes, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (18) pelo jornal Folha de S.Paulo.

A Conéxis, associação representante do setor, afirmou que "as empresas de telecomunicações cumprem as decisões judiciais".

No ofício, enviado por Moraes para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e para todas as operadoras, foi estipulada uma multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento da medida.

O dono do aplicativo, Pavel Durov, pediu desculpas ao STF por não responder a intimações e prometeu nomear representante legal no Brasil. Ele também prometeu banir os canais que ferem a lei brasileira.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, informou ter determinado a servidores da pasta o estudo de uma solução contra o bloqueio do aplicativo.

