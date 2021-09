"Os jornais não têm mais o monopólio da palavra", diz Joaquim de Carvalho

Jornalista destacou que novos veículos midiáticos conseguem “furar a bolha”, como caso da TV 247, tirando o monopólio da palavra da mídia comercial, em destaque os jornais Folha de S.Paulo e O Globo, que atacaram recentemente o filme “Bolsonaro e Adélio - uma fakeada no coração do Brasil”, produzido pelo jornalista edit

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho participou do programa Bom Dia 247 deste sábado (19), com a presença do ator José de Abreu, e respondeu aos ataques dos jornais Folha de S.Paulo e O Globo, que atacaram o filme “Bolsonaro e Adélio - uma fakeada no coração do Brasil”, produzido pelo jornalista, em parceria com a TV 247.

Ao rebater os ataques, ele apontou que novos veículos midiáticos conseguem “furar a bolha”, como no caso da TV 247. "Os jornais não têm mais o monopólio da palavra", disse.

O filme em questão já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações.

Ele ainda destacou que os veículos de imprensa comerciais “perderam o senso ético na prática do bom jornalismo”.

O documentário “Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil”, que superou 1 milhão de visualizações nesta sexta-feira, 17, segue provocando mais incômodo na mídia corporativa brasileira do que em Jair Bolsonaro, que não contestou o conteúdo da reportagem de Joaquim de Carvalho. Agora foi a vez do jornal O Globo publicar uma matéria contra o filme do jornalista publicado na TV 247.Embora a reportagem critique parlamentares do PT por compartilhar um vídeo assistido por mais de 1 milhão de brasileiros, o Globo não menciona que o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) propôs a CPI da Fakeada, por acreditar que o episódio foi forjado, e que a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) declarou que Jair Bolsonaro disse a ela que venceria a eleição se recebesse uma facada, antes do episódio de Juiz de Fora.Assim como a Folha de S.Paulo - que tentou intimidar o jornalista Joaquim de Carvalho enviando-lhe perguntas que mais pareciam um inquérito policial e publicou uma reportagem contra o documentário sem obter as respostas -, o jornal O Globo também divulgou a versão oficial dos acontecimentos.

