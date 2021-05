Paulo Figueiredo é demitido da Jovem Pan e cai atirando

247 - A rádio bolsonarista Jovem Pan demitiu o comentarista Paulo Figueiredo Filho nesta segunda-feira (17). O anúncio foi feito pelo próprio comentarista por meio do Twitter.

Em dezembro de 2020, o ex-Jovem Pan foi afastado do programa "3 em 1" após atacar a jornalista Thaís Oyama.

Figueiredo Filho citou "divergências" e "incompatibilidade" com a direção de Jornalismo da Jovem Pan como motivos para sua saída. "Comunico o encerramento das minhas relações com a Jovem Pan por divergências editoriais com o seu diretor de jornalismo. Vocês podem ter certeza, que, onde eu estiver, os meus comentários jamais sofrerão interferência de qualquer tipo. O meu compromisso é só com a verdade".

"Ah, e fiquem tranquilos: eu vou fazer um vídeo no meu canal explicando tudo, narrando os episódios que levaram a minha saída e dando nome aos bois (ou ao boi!)", escreveu ainda o comentarista.

"O estopim de uma relação de absoluta incompatibilidade entre mim e a direção de jornalismo da rádio", segundo o comentarista, foi sua opinião sobre o possível orçamento secreto de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional.

