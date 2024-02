Perfis nas redes sociais detonam ex-primeira-dama e "Micheque" vai parar nos trends

Apoie o 247

247 - Internautas massacraram a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pela participação dela no ato bolsonarista deste domingo (25) na Avenida Paulista. Na rede social X, antigo Twitter, o apelido "Micheque" foi parar na seção Assuntos do Momento.

O codinome da ex-primeira-dama ganhou repercussão nos últimos anos, porque, de acordo com extratos bancários de Queiroz, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) depositou 21 cheques na conta de Michelle, entre 2011 a 2016, totalizando R$ 72 mil. Márcia Aguiar depositou outros seis, totalizando R$ 17 mil.

Também nas redes sociais, internautas pediram a prisão de Jair Bolsonaro (PL) e massacraram o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O que vocês acham que foi isso? Amor latente da Micheque pelo amado marido? pic.twitter.com/B2qDUc6JBi February 26, 2024

Não acredito que Micheque abençoou Israel em nome de Jesus. São muito ignorantes. Impressiona. February 26, 2024

Na manifestação de paz e amor segundo micheque e guampanaro rolou de tudo, menos paz e amor. pic.twitter.com/ocrtw8dwlO February 26, 2024

