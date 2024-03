Perfis nas redes sociais massacram Paulo Guedes após números positivos da economia no governo Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - Internautas massacraram Paulo Guedes, que foi ministro da Economia no governo Jair Bolsonaro (PL). Perfis nas redes sociais recordaram a avaliação feita pelo ex-ministro, em 2021, quando ele afirmou que, se Lula (PT) ganhasse a eleição, o Brasil demoraria 'seis meses para virar a Argentina' e 'um ano e meio para virar uma Venezuela'.

O ministro da economia Paulo Guedes disse que para o Brasil virar uma Argentina bastam seis meses e para chegar a uma Venezuela apenas um ano e meio. pic.twitter.com/PisMOVOk6u continua após o anúncio December 9, 2022

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) nacional cresceu 2,9% no ano passado. No trimestre encerrado em janeiro, o rendimento médio real dos trabalhadores chegou a 3.078 reais, uma alta de 1,6% na comparação trimestral e de 3,8% no ano. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,6%, menor percentual desde 2015.

Usuários da rede social X cutucaram o ex-ministro de Bolsonaro. "Procura-se! Nome: Paulo Guedes. Vulgo: Pibinho", escreveu uma pessoa.

Outro internauta postou: "lamento informar ao Sr. Paulo Guedes q sua previsão de o Brasil virar Venezuela foi cancelado. Lembrando q Lula herdou um Brasil na 11ª colocação e em 1 ano já entrega na 9ª posição. Aos 'patriotas' q torcem contra o Brasil só resta chorar. Pibão do Lula".

PROCURA SE!

NOME: Paulo Guedes

VULGO: Pibinho pic.twitter.com/rFrp9poeRi continua após o anúncio March 1, 2024

Lamento informar ao Sr. Paulo Guedes q sua previsão de o Brasil virar Venezuela foi cancelado.

Lembrando q Lula herdou um Brasil na 11ª colocação e em 1 ano já entrega na 9ª posição.

Aos “patriotas” q torcem contra o Brasil só resta chorar.

PIBÃO DO LULAhttps://t.co/oCTjXY9K4s pic.twitter.com/p38i7gPHjN continua após o anúncio March 1, 2024

