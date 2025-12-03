PF desarticula rede que vendia ataque hacker sob demanda

247 - A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (3) uma ofensiva nacional destinada a desmontar um esquema especializado na comercialização de ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS). A ação foi batizada de Power OFF.

A investigação identificou uma associação criminosa que oferecia, pela internet, serviços ilegais conhecidos como booters e stressers, capazes de derrubar sistemas inteiros por meio de sobrecarga artificial de tráfego. Mesmo usuários sem conhecimento técnico conseguiam contratar os ataques mediante pagamento, graças à estrutura montada pelos suspeitos.

Quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária foram expedidos para cumprimento em São Paulo, São Caetano do Sul, Rio de Janeiro e Tubarão (SC). Os alvos incluem administradores das plataformas clandestinas e pessoas que compraram os serviços para atingir sistemas considerados estratégicos.

A apuração contou com cooperação internacional do FBI, o que, de acordo com os investigadores, foi fundamental para rastrear servidores distribuídos em diversos países e utilizados por criminosos em escala global. Essas plataformas funcionavam hospedadas na nuvem e ofereciam ferramentas capazes de lançar ataques coordenados contra instituições públicas e empresas.

Entre as ações já atribuídas aos usuários dos serviços investigados estão ataques cibernéticos contra órgãos brasileiros de alta relevância, como a própria Polícia Federal, em 2020, além de SERPRO, DATAPREV e o Centro Integrado de Telemática do Exército, em 2018. Os danos causados por esse tipo de ataque afetam diretamente a disponibilidade de serviços essenciais e colocam em risco a segurança de informações sensíveis.

Os envolvidos podem responder por associação criminosa e por interrupção ou perturbação de serviço telemático ou de informação de utilidade pública, conforme a legislação penal em vigor.