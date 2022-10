"Pintou um clima": aliados acreditam que vídeo de desculpa de Bolsonaro foi ‘tiro no pé’

Apoie o 247

247 - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) avalia que o vídeo com “pedido de desculpa” em relação à fala com cunho pedofilo direcionado a meninas venezuelanas, foi um tiro no pé.

De acordo com o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, estrategistas da campanha acreditam que o vídeo divulgado nesta terça-feira (18), com uma embaixadora fake da Venezuela, fez o caso voltar aos holofotes, dando mais munição para opositores atacarem o candidato à reeleição. Na visão dos coordenadores, o assunto deveria ser dado como encerrado.

“Com base nesse diagnóstico, integrantes da comunicação da campanha de Bolsonaro defendem que o vídeo com as desculpas não seja levado às redes sociais, nem ao horário eleitoral gratuito na TV”, diz trecho da reportagem.

